Из ботвы помидоров можно не только создать средство от вредителей, но и улучшить качество почвы.
Огородники все чаще используют помидорные кусты после сбора урожая для различных целей в саду и огороде.
Суть метода
После сбора урожая томатные кусты удаляются с грядок. Зелень измельчается и рассыпается по огороду слоем около 10 см.
Порубленную ботву поливают микробиологическим препаратом, который помогает обеззаразить и ускорить процесс перегнивания.
Участок с разбросанной ботвой накрывают черной тканью и оставляют до весны.
Результаты эксперимента
На грядки дачники высадили новые томаты. Результаты оказались не только удовлетворительными, но и превзошли ожидания. Помидоры росли прекрасно без дополнительных подкормок, обильно плодоносили и не страдали от болезней.
Таким образом, успешный опыт вдохновил огородников на дальнейшее использование данного метода утилизации томатной ботвы.
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