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Как укрытие помидорной ботвы влияет на почву 0 130

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как укрытие помидорной ботвы влияет на почву

Из ботвы помидоров можно не только создать средство от вредителей, но и улучшить качество почвы.

 

Огородники все чаще используют помидорные кусты после сбора урожая для различных целей в саду и огороде.

Суть метода

После сбора урожая томатные кусты удаляются с грядок. Зелень измельчается и рассыпается по огороду слоем около 10 см.

Порубленную ботву поливают микробиологическим препаратом, который помогает обеззаразить и ускорить процесс перегнивания.

Участок с разбросанной ботвой накрывают черной тканью и оставляют до весны.

Результаты эксперимента

На грядки дачники высадили новые томаты. Результаты оказались не только удовлетворительными, но и превзошли ожидания. Помидоры росли прекрасно без дополнительных подкормок, обильно плодоносили и не страдали от болезней.

Таким образом, успешный опыт вдохновил огородников на дальнейшее использование данного метода утилизации томатной ботвы.

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