Из ботвы помидоров можно не только создать средство от вредителей, но и улучшить качество почвы.

Огородники все чаще используют помидорные кусты после сбора урожая для различных целей в саду и огороде.

Суть метода

После сбора урожая томатные кусты удаляются с грядок. Зелень измельчается и рассыпается по огороду слоем около 10 см.

Порубленную ботву поливают микробиологическим препаратом, который помогает обеззаразить и ускорить процесс перегнивания.

Участок с разбросанной ботвой накрывают черной тканью и оставляют до весны.

Результаты эксперимента

На грядки дачники высадили новые томаты. Результаты оказались не только удовлетворительными, но и превзошли ожидания. Помидоры росли прекрасно без дополнительных подкормок, обильно плодоносили и не страдали от болезней.

Таким образом, успешный опыт вдохновил огородников на дальнейшее использование данного метода утилизации томатной ботвы.