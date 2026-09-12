Агрономы объясняют, почему оптимальным временем для высадки озимого чеснока является сентябрь, а не более поздние месяцы.
Важные аспекты высадки озимого чеснока касаются всхожести посадочного материала, погодных условий и их влияния на качество урожая.
Почему озимый чеснок высаживают в сентябре
Чеснок, посаженный в прогретую почву, формирует крепкую корневую систему. Это способствует более раннему и активному росту весной. У растения будет достаточно времени для формирования крупной головки.
При высадке в октябре-ноябре чеснок вынужден быстро укореняться, что не всегда проходит успешно. С приходом морозов существует риск повреждения посадочного материала.
В таких условиях может ускоряться процесс вырождения любых сортов чеснока, как отмечают агрономы.
Главное опасение дачников
Некоторые дачники опасаются ранней посадки, так как чеснок может начать прорастать в октябре-ноябре.
Морозы могут уничтожить молодые ростки.
Однако агрономы уверяют, что для чеснока это не представляет опасности. Культура быстро восстанавливается с приходом весны и продолжает свой активный рост.
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