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Когда лучше высаживать озимый чеснок: советы агрономов 0 470

Дом и сад
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Агрономы объясняют, почему оптимальным временем для высадки озимого чеснока является сентябрь, а не более поздние месяцы.

 

Важные аспекты высадки озимого чеснока касаются всхожести посадочного материала, погодных условий и их влияния на качество урожая.

Почему озимый чеснок высаживают в сентябре

Чеснок, посаженный в прогретую почву, формирует крепкую корневую систему. Это способствует более раннему и активному росту весной. У растения будет достаточно времени для формирования крупной головки.

При высадке в октябре-ноябре чеснок вынужден быстро укореняться, что не всегда проходит успешно. С приходом морозов существует риск повреждения посадочного материала.

В таких условиях может ускоряться процесс вырождения любых сортов чеснока, как отмечают агрономы.

Главное опасение дачников

Некоторые дачники опасаются ранней посадки, так как чеснок может начать прорастать в октябре-ноябре.

Морозы могут уничтожить молодые ростки.

Однако агрономы уверяют, что для чеснока это не представляет опасности. Культура быстро восстанавливается с приходом весны и продолжает свой активный рост.

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