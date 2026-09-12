Правильный уход за крыжовником осенью значительно увеличивает шансы на хороший урожай в следующем году.

Для достижения этой цели достаточно выполнить несколько простых процедур. Какие именно?

Обрезка веток

В конце дачного сезона многие растения нуждаются в обрезке, и крыжовник не исключение. Основная задача — удалить поврежденные части растения.

Следует убрать поломанные и сухие ветки, а также те участки, которые имеют повреждения.

Подкормка

Опытные огородники советуют использовать натуральные удобрения. Например, можно подготовить питательный состав на основе навоза.

Также хорошо подходит древесная зола.

Некоторые дачники предпочитают использовать специализированные комплексные удобрения.

Мульча

Чтобы кустарник успешно перезимовал, рекомендуется использовать плотный слой мульчи. Опытные огородники укладывают около 12 сантиметров мульчи.

Перегной станет отличным выбором для этой цели.