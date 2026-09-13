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Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны 0 269

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективное средство для ежедневной чистки акриловой ванны

Чтобы ваша акриловая ванна всегда оставалась в идеальном состоянии без лишних усилий, воспользуйтесь одной простой хитростью.

 

Акрил — это синтетический полимер, который отличается прочностью, легкостью и термопластичностью. Он идеально подходит для производства качественной сантехники. Изделия из акрила не подвержены воздействию влаги, микроорганизмов и бактерий, устойчивы к загрязнениям и воздействию химических веществ, что позволяет им сохранять цвет на протяжении всего срока службы.

Однако акриловую ванну не рекомендуется часто чистить средствами, содержащими активные химические вещества.

Что же делать? Используйте любой шампунь или гель для душа, даже самый дешевый или тот, который не подошел для волос или кожи головы.

Опытные хозяйки моют ванну не раз в неделю, а после каждого использования, избегая агрессивной химии, которая может повредить акриловое покрытие.

Достаточно протереть ванну шампунем (гелем для душа), и она вновь засияет. Таким образом, серьезные загрязнения не успевают накапливаться, а имеющийся мусор удаляется «по горячим следам».

Это позволяет покрытию ванны служить долго, а постоянная чистота обеспечивается. При этом много шампуня не требуется, так как он отлично пенится, что также экономит семейный бюджет, ведь специальные чистящие средства стоят дороже и расходуются быстрее.

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