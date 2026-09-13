Не все цветоводы знают, что хосты необходимо регулярно рассаживать. Процедуру стоит проводить раз в 3-4 года. Чтобы не навредить растениям, в процессе рассаживания следует соблюдать несколько важных правил.

Если вы планируете рассадить хосты в жаркую и сухую погоду, учтите, что нехватка влаги, которую цветок испытывает в таких условиях, только усилится. Поэтому за 1-2 часа до начала работ клумбы нужно хорошо полить.

Заранее подготовьте инструменты и материалы, которые вам понадобятся. Вам потребуется лопата для выкапывания куста, а также секатор или нож, которым вы будете делить кусты — их нужно наточить и продезинфицировать.

Кроме того, вам пригодится древесная зола, которая используется для обработки свежих срезов растения.

Когда все подготовительные мероприятия завершены, приступайте к выкопке. Осторожно отряхните куст от земли, затем поместите его в таз с водой и аккуратно промойте корни с помощью лейки.

При делении обращайте внимание на то, чтобы деленки имели хорошие корни и развитую надземную часть, а также 1-2 розетки листьев.

После обработки золой высаживайте растения на постоянное "место жительства", снова поливайте и при необходимости укрывайте от палящего солнца.