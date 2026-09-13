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Лампа, работающая на энергии растений 0 40

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лампа, работающая на энергии растений

Ученые из перуанского университета UTEC разработали уникальный светильник, который не требует электричества из розетки или солнечных батарей.

 

Эта лампа, известная как Plantlamp, имеет уникальную особенность: она может зажигаться и поддерживать работу LED-лампочки примерно два часа в день, используя энергию комнатных растений.

Профессор Элмер Рамирес, руководитель исследовательской группы, объясняет: «Мы помещаем растение и почву в деревянный горшок с заранее установленной и защищенной системой орошения. Внутри горшка находится наша система генерации энергии, которая включает почву и электроды, способные преобразовывать питательные вещества растений в электрическую энергию».

Энергию вырабатывают микроорганизмы в земле, которые способны производить электричество в процессе переработки органических соединений.

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