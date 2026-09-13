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Секреты длительного хранения томатов: как сохранить до весны 0 371

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты длительного хранения томатов: как сохранить до весны

Многие дачники предпочитают овощи и фрукты со своего огорода, чем те, что продаются в магазинах.

 

Помидоры – это один из тех овощей, которые могут храниться долго при соблюдении необходимых условий. Считается, что плоды томатов могут пролежать как минимум до Нового года, а в идеальных условиях – до весны.

Если вы хотите подать собственноручно выращенные помидоры к столу в феврале, важно помнить, что для длительного хранения подходят только поздние и среднепоздние сорта.

Снимать плоды следует как можно раньше, чтобы избежать заморозков, иначе все усилия могут оказаться напрасными.

Для сбора выбирайте день с сухой погодой, когда на кустах нет росы.

На хранение отправляются только немного недозрелые помидоры, на которых отсутствуют признаки порчи или повреждения.

Опытные огородники рекомендуют перед укладкой томатов в ящики протереть каждый из них ваткой, смоченной в спирте или водке, чтобы уничтожить вредные микробы.

Лучше всего помидоры хранятся в темных помещениях при температуре от +5 до +12 градусов и влажности воздуха около 80%.

Укладывайте помидоры плодоножками вверх в ящики не более чем в три слоя, каждый из которых следует переложить бумагой. Не забывайте проверять хранящиеся плоды на признаки порчи примерно раз в неделю.

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