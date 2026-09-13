Осень — важный период для смородины. Уход за кустами смородины осенью влияет на урожай в следующем году.

Осенью кусты смородины требуют не только подкормки, но и обработки различными средствами. Рассмотрим, какой смесью обсыпать смородину осенью, чтобы летом получить хороший урожай ягод.

Для защиты смородины от вредителей и болезней подойдет смесь табачной пыли и древесной золы.

Смешайте одну пачку табачной пыли с двумя столовыми ложками золы, припудрите листья смородины и немного смеси насыпьте под корни.

Такую обработку рекомендуется проводить дважды: осенью и перед наступлением морозов.

Стоит отметить, что смесь золы и табачной пыли также отлично подходит для обсыпки клубники.