Осень — важный период для смородины. Уход за кустами смородины осенью влияет на урожай в следующем году.
Осенью кусты смородины требуют не только подкормки, но и обработки различными средствами. Рассмотрим, какой смесью обсыпать смородину осенью, чтобы летом получить хороший урожай ягод.
Для защиты смородины от вредителей и болезней подойдет смесь табачной пыли и древесной золы.
Смешайте одну пачку табачной пыли с двумя столовыми ложками золы, припудрите листья смородины и немного смеси насыпьте под корни.
Такую обработку рекомендуется проводить дважды: осенью и перед наступлением морозов.
Стоит отметить, что смесь золы и табачной пыли также отлично подходит для обсыпки клубники.
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