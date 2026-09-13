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Способы обсыпки кустов смородины осенью 0 83

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Способы обсыпки кустов смородины осенью

Осень — важный период для смородины. Уход за кустами смородины осенью влияет на урожай в следующем году.

 

Осенью кусты смородины требуют не только подкормки, но и обработки различными средствами. Рассмотрим, какой смесью обсыпать смородину осенью, чтобы летом получить хороший урожай ягод.

Для защиты смородины от вредителей и болезней подойдет смесь табачной пыли и древесной золы.

Смешайте одну пачку табачной пыли с двумя столовыми ложками золы, припудрите листья смородины и немного смеси насыпьте под корни.

Такую обработку рекомендуется проводить дважды: осенью и перед наступлением морозов.

Стоит отметить, что смесь золы и табачной пыли также отлично подходит для обсыпки клубники.

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