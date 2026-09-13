Хотя этот показатель немного ниже, чем летом, когда укоренение возможно в 90 случаях из 100, шансы все равно достаточно велики. Вы можете попробовать размножить понравившийся цветок.

Чтобы укоренить черенок в картофелине, сначала опустите клубни в раствор марганцовки и дайте им просохнуть.

Затем проделайте в картофеле отверстие и вставьте в него черенок, предварительно обработанный «Корневином».

Картофелины с черенками размещают в канавке глубиной до 15 см, дно которой засыпано песком, и закапывают свежим грунтом. Посадки необходимо укрыть и ждать около 2-3 недель, ежедневно проветривая.

Чтобы укоренить розу в воде, погрузите нижние части черенков в жидкость, которую нужно менять раз в 2 дня.

Если вы заметили гнилостные процессы, емкость следует вымыть, ошпарить кипятком и обработать марганцовкой. В этом случае укоренение займет от 15 до 20 суток.

Для укоренения в грунте подойдет плодородный участок в безветренном месте. Подготовленную траншею нужно на 5 см наполнить песком, в котором и разместите черенки. Обсыпьте будущие розы грунтом и оборудуйте над ними укрытие.