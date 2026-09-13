Опытные садоводы утверждают, что вероятность укоренения черенка розы из букета составляет 80 %.
Хотя этот показатель немного ниже, чем летом, когда укоренение возможно в 90 случаях из 100, шансы все равно достаточно велики. Вы можете попробовать размножить понравившийся цветок.
Чтобы укоренить черенок в картофелине, сначала опустите клубни в раствор марганцовки и дайте им просохнуть.
Затем проделайте в картофеле отверстие и вставьте в него черенок, предварительно обработанный «Корневином».
Картофелины с черенками размещают в канавке глубиной до 15 см, дно которой засыпано песком, и закапывают свежим грунтом. Посадки необходимо укрыть и ждать около 2-3 недель, ежедневно проветривая.
Чтобы укоренить розу в воде, погрузите нижние части черенков в жидкость, которую нужно менять раз в 2 дня.
Если вы заметили гнилостные процессы, емкость следует вымыть, ошпарить кипятком и обработать марганцовкой. В этом случае укоренение займет от 15 до 20 суток.
Для укоренения в грунте подойдет плодородный участок в безветренном месте. Подготовленную траншею нужно на 5 см наполнить песком, в котором и разместите черенки. Обсыпьте будущие розы грунтом и оборудуйте над ними укрытие.
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