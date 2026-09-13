После сбора яблок многие дачники расслабляются или начинают заниматься другими делами на участке. Но уход за яблоней не менее важен.

После сбора урожая яблоня требует особого ухода. Вот пять ключевых советов, которые помогут сохранить здоровье дерева.

Внимательный осмотр дерева

Начните с тщательного осмотра яблони. Многие могут подумать, что серьезные проблемы всегда заметны, но лучше предотвратить их заранее. Например, на дереве могут быть незначительные повреждения, которые трудно заметить при беглом взгляде.

Также важно составить план работ. Если необходимо обработать дерево от вредителей и сделать обрезку, стоит заранее рассчитать время для этих процедур. Такой подход поможет сохранить хорошее состояние яблони.

Сбор падалицы

Оставлять падалицу на земле — большая ошибка, которую совершают многие дачники. Всегда убирайте плоды с почвы и веток, так как они могут стать источником различных заболеваний.

Критическая ошибка — оставлять плоды на ветках, что значительно повышает риск заражения. Процессы гниения также не приносят ничего хорошего.

Обрезка веток

Санитарная обрезка веток — важный процесс, который должен выполнять каждый дачник. Удаляйте все сухие, сломанные и пораженные ветви. Обратите внимание на расположение веток: если они растут внутрь кроны, от них лучше избавиться.

После обрезки не забывайте об обработке. Открытые раны могут стать местом заражения опасными грибковыми заболеваниями. Для обработки срезов можно использовать:

Раствор медного купороса: чайная ложка на литр воды.

Садовый вар.

Садовым варом также можно заделывать трещины и другие повреждения. Оставлять открытые раны у плодовых деревьев недопустимо. Обрезку и обработку лучше выполнять в сухую погоду.

Обработка от вредителей и болезней

Если на участке нет вредителей и болезней или их количество незначительное, многие отказываются от обработки. Но профилактика важна! Для обработки можно использовать раствор медного купороса или фитоспорин, которые защитят дерево и обеспечат хороший урожай.

Утепление стволов

Сильные морозы могут быть проблемой для яблонь, хотя многие дачники это игнорируют. Существует ложное мнение, что яблони могут спокойно переносить морозы и давать хороший урожай. Однако специалисты отмечают, что низкие температуры негативно влияют на урожайность.

Утепление особенно важно для молодых деревьев. Материал для утепления должен дышать, лучше всего использовать мешковину или подобные материалы. Укрепить утеплитель можно с помощью скотча или резины, но жесткие крепления не рекомендуются.

Перед утеплением желательно провести профилактическую обработку от вредителей.