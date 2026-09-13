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Уход за крыжовником и смородиной в сентябре 0 71

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уход за крыжовником и смородиной в сентябре

В конце лета и осенью многие садоводы пренебрегают уходом за крыжовником и смородиной, так как растения завершили плодоношение. Однако опытные садоводы не теряют время и начинают работу уже в сентябре, что позволяет им наслаждаться крупными и сладкими ягодами летом.

 

Идеальный уход за смородиной и крыжовником начинается через две недели после завершения плодоношения. Первым делом проводят обрезку: удаляют старые, больные и поврежденные побеги.

Растения обрабатывают от грибковых заболеваний бордоской жидкостью (1%). Через 7-10 дней проводят опрыскивание от мучнистой росы, если наблюдаются признаки болезни.

Для борьбы с тлей используют «Фуфанон», а против стеклянницы применяют «Фитоверм». Для обеззараживания почвы её проливают раствором марганцовки.

Если погода сухая и жаркая, не забывайте о поливе, так как кусты продолжают расти и нуждаются во влаге.

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