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Восемь способов применения банановой кожуры в быту 0 167

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восемь способов применения банановой кожуры в быту

Многие из нас не воспринимают банановую шкурку как полезный элемент для решения различных бытовых задач. А зря.

 

Чистка серебра

Измельчите кожуру в блендере и добавьте немного воды, чтобы получить консистенцию, напоминающую зубную пасту. Нанесите полученную массу на серебро, затем смойте и отполируйте мягкой тканью. Фруктовые кислоты эффективно удалят темные пятна и вернут блеск.

Крем для обуви

Натрите внутренней стороной шкурки обувь, а затем отполируйте мягкой тканью или бумажным полотенцем. Ваши кожаные изделия получат блеск и свежий вид.

Для обработки укусов насекомых

Приложите внутреннюю сторону банановой кожуры к пораженному участку. Длительное применение поможет успокоить кожу и снизить воспаление.

Чтобы вынуть занозу

Компресс из фруктовой шкурки размягчит кожу, что облегчит извлечение инородного тела. Ферменты, содержащиеся в кожуре, способствуют заживлению образовавшейся ранки.

От акне

Протирайте лицо внутренней стороной кожуры три раза в день для увлажнения, питания, пилинга и детокс-эффекта. Высокое содержание калия и антиоксиданты помогут успокоить зуд и придадут коже здоровое сияние.

От бородавок

Из банановой шкурки можно готовить мази и компрессы, которые размягчают ткани бородавок. Этот метод способствует рассасыванию наростов и оказывает имунностимулирующее и обеззараживающее действие. Однако процедуру нужно проводить достаточно долго — до нескольких месяцев.

Удобрение для комнатных и огородных растений

Банановая кожура богата минералами и отлично подходит в качестве органического удобрения. Калий укрепляет стебли и защищает растения от болезней, фосфор способствует цветению, а магний и сера необходимы для фотосинтеза.

Кожуру достаточно нарезать на мелкие кусочки и разложить в землю. При разложении она будет обогащать почву полезными веществами. Также можно высушить кожуру, сложить в пакет и добавлять в землю по мере необходимости.

При запекании мяса

Перед приготовлением тщательно промойте кожуру и удалите налет с помощью скребка. Укладывайте кожуру как под, так и сверху мяса. Этот метод запекания помогает сохранить сочность блюда.

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