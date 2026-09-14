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Груша осенью: список необходимых мероприятий для хорошего урожая 0 68

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Груша осенью: список необходимых мероприятий для хорошего урожая

Осень — это время завершения плодоношения груши и подготовки дерева к следующему сезону. После сбора урожая груша нуждается в помощи садовода для успешной закладки почек на будущий год.

 

Уборка вокруг дерева

После окончания плодоношения груши важно начать уборку в приствольном круге.

За летний период в этом месте накапливаются листья, опавшие плоды и сорняки. Все это необходимо убрать: выбросить, сжечь или использовать для компостной ямы. Затем следует очистить ствол от лишайников и отслоившейся коры, используя щетку, а не острые инструменты.

Обрезка кроны

После сбора урожая проводится санитарная обрезка.

Работы следует начинать за 3 недели до первых заморозков, чтобы дерево успело затянуть срезы. Перед обрезкой внимательно осмотрите грушу на наличие поломанных и больных ветвей, а также жирующих и прикорневых побегов. Удобным инструментом срежьте или спилите ненужные ветви, сразу обрабатывая их садовой пастой или варом. Также рекомендуется частично удалить годичные приросты.

Сезонная подкормка

После плодоношения груша нуждается в восстановлении сил для закладки будущего урожая. Поэтому осенью важно подкормить дерево в зависимости от его состояния. Например, если среди плодов были неправильной формы, дереву может не хватать брома; хлороз на листьях указывает на нехватку железа, а обильное опадение листьев говорит о дефиците калия.

Если взрослое дерево в хорошем состоянии, рекомендуется внести в приствольный круг суперфосфат и калий. Молодому дереву достаточно подкормки из перегноя или комплексного фосфорно-калийного удобрения.

Профилактика болезней и вредителей

Осень — это рискованный период для плодовых деревьев, так как влажная и прохладная погода способствует распространению грибков, а вредители ищут укрытие перед зимой. Для предотвращения грибковых инфекций рекомендуется заранее обработать дерево и землю 3% раствором медного купороса.

После обработки почву следует перекопать и внести органику.

Для борьбы с вредителями эффективно использовать ловчий пояс на стволе груши и профилактическую обработку инсектицидами, такими как «Фитоверм» и «Интра-Вир».

Осенний полив дерева

Обильный полив плодовых деревьев перед зимой — важный аспект ухода. Особенно это необходимо, если лето было засушливым или почва рыхлая. Молодым саженцам достаточно 30-40 литров, деревьям до 10 лет — 70 литров, а взрослым и высоким деревьям потребуется 100 литров воды. Полив следует проводить в три этапа, дожидаясь легкой просушки почвы и рыхления после каждого.

Побелка ствола

Обработка ствола известью — еще один важный этап осеннего ухода. Это поможет защитить кору от вредителей и предотвратить трещины.

Процедуру рекомендуется проводить в теплое утреннее время, учитывая прогноз погоды, чтобы избежать смывания извести дождем.

Гашеную известь, смешанную с медным купоросом, нужно развести водой до консистенции жидкой сметаны и нанести на очищенный от лишайников и поврежденной коры ствол. При необходимости процесс можно повторить.

От усилий садовода зависит урожай груши в следующем году. Описанные выше мероприятия способствуют здоровью дерева и качеству плодов.

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