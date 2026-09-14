Чтобы денежное дерево зацвело и принесло своему владельцу удачу, необходимо следовать определённым правилам. Даже если примета не подтверждается, увидеть цветущее растение было бы интересно.

Если вы хотите, чтобы ваше денежное дерево зацвело, помните, что это возможно только после того, как растению исполнится 5-7 лет. Кроме того, важно соблюдать несколько правил.

1. Чтобы вырастить пышное дерево, которое не будет вытягиваться и ломаться, выбирайте низкий широкий горшок. Не забудьте положить дренаж на дно.

2. Толстянка (денежное дерево) требует умеренного полива. В жаркие дни поливайте землю дважды в неделю, а зимой достаточно одного полива раз в две недели. Листья можно опрыскивать ежедневно.

3. Для успешного роста выбирайте самое светлое место в вашем доме для денежного дерева.

4. Не забывайте пересаживать растение каждые два года. Новый горшок должен быть выше и шире на 3-5 см. Пересадку лучше всего проводить методом перевалки, заполняя пустоты свежим грунтом.

5. Яркие листья и цветы появляются при регулярной подкормке. Для этого используйте удобрение, предназначенное для кактусов и суккулентов.