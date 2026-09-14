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Как определить спелость тыквы: признаки, что пора собирать урожай 0 35

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как определить спелость тыквы: признаки, что пора собирать урожай

Уборку тыквы обычно начинают на 80-120 день после посева семян.

 

Если тыква была посажена с начала мая до июня, сбор урожая можно начинать с конца августа и до конца октября.

Главный признак, указывающий на то, что тыква готова к сбору, — это ее спелость.

Спелая тыква имеет насыщенный цвет, характерный для данного сорта, по всей поверхности.

Кожура должна быть плотной и упругой. Чтобы проверить это, достаточно надавить на нее ногтем.

Если кожура не деформируется, значит, пришло время собирать урожай.

Опытные садоводы также определяют готовность тыквы по звуку, который она издает при постукивании. Если звук глухой, тыкве стоит провести еще несколько дней или недель на грядке.

Кроме того, можно оценить готовность тыквы, взглянув на стебель или плодоножку. У спелого плода эта часть будет иметь коричневый или серый оттенок, в отличие от мягкой зеленой плети.

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