Дачникам с глинистой почвой сложно получать хороший урожай. В дождь земля не пропускает воду, а в засуху становится твердой, как бетон. Однако, есть способы превратить такую почву в рыхлую и воздухопроницаемую, требующие лишь терпения.

Метод классического земледелия

Чтобы разрыхлить глинистую почву, огородники старой школы вносят под перекопку органику, известь и песок. Известкование помогает снизить кислотность и сделать землю более рассыпчатой. Песок также способствует рассыпчатости, но его нужно вносить в больших количествах.

В малых дозах песок может сделать глину только плотнее.

Наилучший способ разрыхления почвы — это насыщение органикой. Хорошо работают солома, трава и измельченные кухонные отходы. Листья деревьев также являются отличным разрыхлителем, создавая пористую структуру при перепревании.

Можно использовать опилки, но их лучше держать в куче несколько месяцев, пролив раствором мочевины. Вносить их рекомендуется осенью под перекопку. Еще один вариант — щепа, которую стоит держать в куче, пролитой мочевиной, 2–3 года, в зависимости от размера фракций.

Из нетипичной органики стоит обратить внимание на отходы производства. Льнозаводы продают отходы, получаемые в результате обработки льна (костра льна). После использования подсолнухов остается шрот подсолнечника. Если поблизости есть грибная ферма, можно договориться о приобретении субстрата, который остается после выращивания грибов.

Ежегодное внесение органики в почву сделает ее более мягкой, рыхлой и влагопроницаемой.

Метод природного земледелия

Сторонники природного земледелия стремятся имитировать процессы, происходящие в природе, где ничего не перекапывают.

В природном земледелии для превращения твердой земли в рыхлую также используется органика, но ее не закапывают, а оставляют перегнивать сверху. Для этого грядки ежегодно укрываются толстым слоем мульчи. За пару лет накапливается достаточный гумусный слой, чтобы растения могли хорошо развиваться на глине. Глина, в свою очередь, помогает грядкам не пересыхать. Этот метод менее трудоемкий, но требует большого количества органики.

Также рекомендуется регулярно сеять сидераты, не заделывая их в почву.