Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как превратить твердую почву в рыхлую: советы огородников 0 114

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как превратить твердую почву в рыхлую: советы огородников

Дачникам с глинистой почвой сложно получать хороший урожай. В дождь земля не пропускает воду, а в засуху становится твердой, как бетон. Однако, есть способы превратить такую почву в рыхлую и воздухопроницаемую, требующие лишь терпения.

 

Метод классического земледелия

Чтобы разрыхлить глинистую почву, огородники старой школы вносят под перекопку органику, известь и песок. Известкование помогает снизить кислотность и сделать землю более рассыпчатой. Песок также способствует рассыпчатости, но его нужно вносить в больших количествах.

В малых дозах песок может сделать глину только плотнее.

Наилучший способ разрыхления почвы — это насыщение органикой. Хорошо работают солома, трава и измельченные кухонные отходы. Листья деревьев также являются отличным разрыхлителем, создавая пористую структуру при перепревании.

Можно использовать опилки, но их лучше держать в куче несколько месяцев, пролив раствором мочевины. Вносить их рекомендуется осенью под перекопку. Еще один вариант — щепа, которую стоит держать в куче, пролитой мочевиной, 2–3 года, в зависимости от размера фракций.

Из нетипичной органики стоит обратить внимание на отходы производства. Льнозаводы продают отходы, получаемые в результате обработки льна (костра льна). После использования подсолнухов остается шрот подсолнечника. Если поблизости есть грибная ферма, можно договориться о приобретении субстрата, который остается после выращивания грибов.

Ежегодное внесение органики в почву сделает ее более мягкой, рыхлой и влагопроницаемой.

Метод природного земледелия

Сторонники природного земледелия стремятся имитировать процессы, происходящие в природе, где ничего не перекапывают.

В природном земледелии для превращения твердой земли в рыхлую также используется органика, но ее не закапывают, а оставляют перегнивать сверху. Для этого грядки ежегодно укрываются толстым слоем мульчи. За пару лет накапливается достаточный гумусный слой, чтобы растения могли хорошо развиваться на глине. Глина, в свою очередь, помогает грядкам не пересыхать. Этот метод менее трудоемкий, но требует большого количества органики.

Также рекомендуется регулярно сеять сидераты, не заделывая их в почву.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как определить спелость тыквы: признаки, что пора собирать урожай
Изображение к статье: Способы обсыпки кустов смородины осенью
Изображение к статье: Как избежать ошибок при пересадке хосты
Изображение к статье: Три способа укоренения роз из букета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Хуситы меняют карту Ближнего Востока: под угрозой один из главных морских путей мира
В мире
Изображение к статье: Пороховая башня в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Желтые пятна на глазах
Люблю!
Изображение к статье: Саудовская Аравия временно остановила нефтепровод East-West после серии атак беспилотников.
Бизнес
2
Изображение к статье: Руслан Кравченко
В мире
Изображение к статье: Проверка детской одежды
Бизнес
Изображение к статье: Хуситы меняют карту Ближнего Востока: под угрозой один из главных морских путей мира
В мире
Изображение к статье: Пороховая башня в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Желтые пятна на глазах
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео