Многие дачники предпочитают высаживать цветы весной, но осенняя посадка может быть более комфортной.
Весной необходимо подготовить участок к новому сезону, и на посадку может не хватить времени.
Преимущества и недостатки осенней посадки
Многие однолетние растения хорошо переносят посадку под зиму. Такие культуры становятся крепче по сравнению с весенними посадками. Кроме того, осенью есть возможность тщательно обдумать размещение цветов на клумбе.
В это время года дачники лучше понимают, где и в каком порядке высажены цветы, что позволяет избежать ошибок. Важно правильно выбрать срок посадки и тип почвы. Если поспешить, растения могут начать расти, а затем погибнуть от морозов.
Для посева однолетних растений рекомендуется начинать с конца сентября в большинстве регионов. Важно, чтобы на улице была сухая погода и плюсовая температура.
Опытные дачники также подготавливают субстрат, смешивая 25 % садового грунта, 50 % торфа и 25 % речного песка. Этот субстрат можно использовать для посадки рассады и высадки цветов в открытый грунт.
Посев следует проводить, когда температура на улице стабильно отрицательная и не ожидается потеплений. При осенней посадке семена следует сеять вдвое гуще. После посева необходимо прикрыть лунки подготовленной смесью.
Какие однолетние цветы стоит высаживать осенью
Вот список однолетников, которые можно высаживать осенью:
Агростемма. Подходит для сухих участков с нейтральной почвой.
Однолетняя астра. Требует хорошего освещения и подходит для различных типов почвы.
Адонис. Предпочитает освещенные и сухие участки, подходит для каменистых горок и вдоль садовых дорожек.
Полевой василек. Любит солнечные места и подходит для любых типов почв, идеально подходит для декорирования клумб.
Гордеция. Нуждается в солнечном месте с нейтральной и плодородной почвой, хорошо смотрится возле бордюров или в контейнерах.
Диморфотека. Предпочитает небогатые песчаные почвы и освещенные участки, отлично подходит для смешанных цветников.
Космея. Может расти как на бедной, так и на плодородной почве, требует солнечного освещения.
Кохия. Нуждается в рыхлом и плодородном грунте.
Лаватера. Предпочитает освещенные места и легкие нейтральные почвы.
Выше перечислены самые популярные однолетние растения, которые можно смело высаживать осенью.
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