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Какие цветы стоит сеять осенью 0 457

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью

Многие дачники предпочитают высаживать цветы весной, но осенняя посадка может быть более комфортной.

 

Весной необходимо подготовить участок к новому сезону, и на посадку может не хватить времени.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Многие однолетние растения хорошо переносят посадку под зиму. Такие культуры становятся крепче по сравнению с весенними посадками. Кроме того, осенью есть возможность тщательно обдумать размещение цветов на клумбе.

В это время года дачники лучше понимают, где и в каком порядке высажены цветы, что позволяет избежать ошибок. Важно правильно выбрать срок посадки и тип почвы. Если поспешить, растения могут начать расти, а затем погибнуть от морозов.

Для посева однолетних растений рекомендуется начинать с конца сентября в большинстве регионов. Важно, чтобы на улице была сухая погода и плюсовая температура.

Опытные дачники также подготавливают субстрат, смешивая 25 % садового грунта, 50 % торфа и 25 % речного песка. Этот субстрат можно использовать для посадки рассады и высадки цветов в открытый грунт.

Посев следует проводить, когда температура на улице стабильно отрицательная и не ожидается потеплений. При осенней посадке семена следует сеять вдвое гуще. После посева необходимо прикрыть лунки подготовленной смесью.

Какие однолетние цветы стоит высаживать осенью

Вот список однолетников, которые можно высаживать осенью:

Агростемма. Подходит для сухих участков с нейтральной почвой.
Однолетняя астра. Требует хорошего освещения и подходит для различных типов почвы.
Адонис. Предпочитает освещенные и сухие участки, подходит для каменистых горок и вдоль садовых дорожек.
Полевой василек. Любит солнечные места и подходит для любых типов почв, идеально подходит для декорирования клумб.
Гордеция. Нуждается в солнечном месте с нейтральной и плодородной почвой, хорошо смотрится возле бордюров или в контейнерах.
Диморфотека. Предпочитает небогатые песчаные почвы и освещенные участки, отлично подходит для смешанных цветников.
Космея. Может расти как на бедной, так и на плодородной почве, требует солнечного освещения.
Кохия. Нуждается в рыхлом и плодородном грунте.
Лаватера. Предпочитает освещенные места и легкие нейтральные почвы.

Выше перечислены самые популярные однолетние растения, которые можно смело высаживать осенью.

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