Гладиолусы не являются редкими растениями, и лучше всего они растут на плодородных легких суглинках и черноземе.

Иногда переизбыток органических веществ может привести к загниванию луковиц. Поэтому подготовку почвы следует начинать заранее.

Еще один способ обогатить почву полезными веществами для гладиолусов — это осенний посев сидератов.

Перекопав под зиму ростки с землей, вы получите идеальную грядку для цветов.

Кроме того, правило севооборота актуально не только для огорода, но и для цветников: гладиолусы, высаженные после овощей, георгинов и флоксов, обязательно порадуют вас своим великолепным цветением.

Важно помнить, что не рекомендуется высаживать гладиолусы на том же месте, где они росли в прошлом году, так как мелкие луковки могут успешно перенести морозы и прорасти самостоятельно.

Отказ от использования этого участка поможет избежать «толкучки» и пересортицы на клумбе. Учтите: плотная посадка гладиолусов может привести к появлению инфекций, от которых не спасут даже самые надежные сорта.