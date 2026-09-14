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Три секрета успешного выращивания петрушки 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три секрета успешного выращивания петрушки

Для получения хорошего урожая петрушки следует соблюдать три основных правила.

 

1. Избегайте известкования.

Петрушка не переносит почву, в которую вносились известковые удобрения. Если ваш огород был произвесткован, лучше найти другое место для её выращивания. Это растение отлично растет в горшках, поэтому вы можете посеять её в кашпо, цветочный горшок или даже старое ведро, используя почву с неизвесткованного участка. О том, какую почву выбрать, мы поговорим ниже.

2. Используйте плодородную почву.

Петрушка предпочитает плодородные почвы, богатые гумусом. Она не любит глину и чернозем, а предпочитает легкосуглинистую и супесчаную землю, в которую регулярно вносится органика. Чтобы петрушка могла быстро отращивать зелень после срезки, ей необходимо хорошее питание. Если грядка изначально не была подготовлена, стоит подкормить кусты раствором перегноя или птичьего помета (1:10). Однако проще всего использовать любое комплексное удобрение.

3. Выбирайте солнечное место.

Петрушка — светолюбивое растение. В тени она растет плохо, а в полутени стебли вытягиваются, и листья становятся мелкими. На солнце, при подходящей почве, можно получить красивый куст с буйной зеленью, которая быстро отрастает после срезки. В засушливые периоды необходимо поливать растение, так как ему требуется много влаги для получения сочных, крупных и ароматных стеблей и листьев.

Петрушка переносит холода и заморозки до -9°. Лучше всего её сеять рано весной или поздно осенью, чтобы всходы появились рано, и к лету куст окреп и начал активно расти. Однако сеять можно в любое время, даже в конце лета, хотя от поздних растений не стоит ожидать богатого урожая. Если осень будет теплой, а зима наступит поздно, такой кустик сможет радовать вас свежей зеленью до зимы.

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