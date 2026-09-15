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Чем полезно подкормить клубнику осенью 0 157

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем полезно подкормить клубнику осенью

Многолетние огородные культуры, включая клубнику, нуждаются в осенней подкормке.

 

Осенью, до конца сентября, рекомендуется вносить азот на грядки с клубникой. Это необходимо для того, чтобы кустики смогли нарастить зеленую массу после обрезки.

Для этой цели отлично подойдет коровяк. Его нужно разбавить в 10 литрах воды, добавив литр настоя.

После этого под каждое растение следует вылить по литру полученного удобрения.

Если клубника болела или дала слабый урожай, ее можно "оздоровить" с помощью специальной смеси.

Для этого нужно смешать в небольшом количестве воды чайную ложку мочевины и немного марганцовки.

Также потребуется половина стакана золы и один грамм борной кислоты. Все ингредиенты следует развести в 10 литрах воды, после чего можно переходить к поливу.

Опытные огородники советуют перед добавлением золы настоять ее в небольшом количестве воды около суток.

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