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Как сохранить хризантемы зимой без выкапывания 0 129

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить хризантемы зимой без выкапывания

Хризантема — королева осени, которая раскрывает свою красоту в конце сезона.

 

Существует множество видов хризантем: кустовые, мелкоцветковые и с крупными шаровидными цветами.

Это растение неприхотливо и радует своей яркостью как в дождливую погоду, так и при температурных перепадах. Однако важно подготовить хризантемы к холодам.

Что делать, если вы не планируете выкапывать хризантемы

Во время цветения необходимо качественно подкормить кусты. Азот в конце осени не требуется, чтобы не спровоцировать рост зелени.

Упор следует делать на калийно-фосфорные удобрения, которые вносятся по влажной земле после полива.

После цветения рекомендуется обрезать все больные и поврежденные стебли. Также стоит обработать растения фунгицидами для защиты от грибков, чтобы предотвратить загнивание корней при длительных дождях.

Важно взрыхлить грунт под кустами и окучить их.

Необходимо выровнять землю у подножий, чтобы избежать образования углублений, в которых может скапливаться вода.

После продолжительных дождей кусты желательно прикрыть шифером или досками. Утепление следует проводить только после того, как грунт просохнет, так как хризантемы не переносят избыточную влагу и могут загнить.

В каких условиях хризантемы не вымерзнут

В больших сугробах снега. В снежную зиму стоит подбрасывать снег на кусты, чтобы земля под ним не промерзала.

Под толстым слоем органики, такой как опилки, солома или древесная стружка. Эти материалы засыпают кусты, а сверху укрывают пленкой и укрепляют.

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