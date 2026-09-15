Хризантема — королева осени, которая раскрывает свою красоту в конце сезона.
Существует множество видов хризантем: кустовые, мелкоцветковые и с крупными шаровидными цветами.
Это растение неприхотливо и радует своей яркостью как в дождливую погоду, так и при температурных перепадах. Однако важно подготовить хризантемы к холодам.
Что делать, если вы не планируете выкапывать хризантемы
Во время цветения необходимо качественно подкормить кусты. Азот в конце осени не требуется, чтобы не спровоцировать рост зелени.
Упор следует делать на калийно-фосфорные удобрения, которые вносятся по влажной земле после полива.
После цветения рекомендуется обрезать все больные и поврежденные стебли. Также стоит обработать растения фунгицидами для защиты от грибков, чтобы предотвратить загнивание корней при длительных дождях.
Важно взрыхлить грунт под кустами и окучить их.
Необходимо выровнять землю у подножий, чтобы избежать образования углублений, в которых может скапливаться вода.
После продолжительных дождей кусты желательно прикрыть шифером или досками. Утепление следует проводить только после того, как грунт просохнет, так как хризантемы не переносят избыточную влагу и могут загнить.
В каких условиях хризантемы не вымерзнут
В больших сугробах снега. В снежную зиму стоит подбрасывать снег на кусты, чтобы земля под ним не промерзала.
Под толстым слоем органики, такой как опилки, солома или древесная стружка. Эти материалы засыпают кусты, а сверху укрывают пленкой и укрепляют.
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