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Как восстановить плодородие почвы после картофеля с помощью сидератов 0 14

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овощи

Опытные огородники делятся рекомендациями по выбору растений, которые помогут восстановить плодородие почвы после картофеля.

 

Опытные дачники выделяют несколько важных моментов, которые следует учитывать для эффективного использования сидератов.

5 правил посадки сидератов после картофеля

1. Не рекомендуется сажать горчицу и рапс после картофеля, если планируется высадка капусты, рукколы, редьки или редиса на этом участке.

2. Вика, кормовой горох и люпин не подходят для участков, где планируется сажать горох, фасоль или чечевицу.

3. Рожь помогает подавлять рост сорняков и вредителей, оставшихся после картофеля. Однако стоит помнить, что рожь может разрастись, и с ней придется бороться как с сорняком.

4. Овес считается оптимальным сидератом после картофеля. Эта злаковая культура обладает положительными свойствами ржи, но не растет так быстро. Если участок поражен проволочником, от посадки овса лучше отказаться, так как этот вредитель предпочитает данное растение.

5. В последние годы дачники все чаще используют несколько видов сидератов одновременно, например, комбинируя горох, фацелию и овес.

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