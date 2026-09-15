Морковь обычно подвергается термической обработке перед подачей на стол и добавлением в различные блюда.

Этот корнеплод становится мягче и вкуснее после варки.

Однако процесс приготовления моркови может занять много времени.

В среднем, на варку уходит около получаса, что иногда заставляет хозяек отказываться от добавления моркови в салаты или другие блюда из-за больших временных затрат.

Но существует один лайфхак, который поможет значительно сократить время варки.

Как быстро сварить морковь

Сначала необходимо тщательно промыть и очистить корнеплод.

Затем положите морковь в кастрюлю с водой и поставьте на огонь. Важно добавить в воду чайную ложку соды.

Этот дополнительный ингредиент не только ускорит процесс варки, но и поможет сохранить красивый оранжевый цвет моркови, не ухудшая её вкусовые качества.