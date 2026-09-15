Морковь обычно подвергается термической обработке перед подачей на стол и добавлением в различные блюда.
Этот корнеплод становится мягче и вкуснее после варки.
Однако процесс приготовления моркови может занять много времени.
В среднем, на варку уходит около получаса, что иногда заставляет хозяек отказываться от добавления моркови в салаты или другие блюда из-за больших временных затрат.
Но существует один лайфхак, который поможет значительно сократить время варки.
Как быстро сварить морковь
Сначала необходимо тщательно промыть и очистить корнеплод.
Затем положите морковь в кастрюлю с водой и поставьте на огонь. Важно добавить в воду чайную ложку соды.
Этот дополнительный ингредиент не только ускорит процесс варки, но и поможет сохранить красивый оранжевый цвет моркови, не ухудшая её вкусовые качества.
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