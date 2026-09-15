Некоторые дачники сталкиваются с проблемой: новые растения на участке могут негативно влиять на здоровье и урожай других культур.
В некоторых случаях новые растения не оказывают негативного влияния, но могут привести к появлению вредителей, которых ранее не было.
Можжевельник
Многие дачники сажают это растение для декоративных целей. Однако, если рядом растут яблони, груши, абрикосы и другие плодовые деревья, это может привести к проблемам.
Садоводы делятся опытом, что можжевельник может стать источником распространения возбудителей ржавчины, что угрожает грушам, яблоням и абрикосам.
Хмель
Это растение может привлекать тлю, которая вредна для огурцов и других культур. Кроме того, хмель быстро разрастается, и борьба с ним требует много времени и усилий.
Еще 6 растений-агрессоров
Дачники составили список растений, которые стоит тщательно обдумать перед посадкой на своем участке.
Проблема этих культур заключается в том, что они могут подавлять рост других растений и привлекать вредителей.
В список нежелательных культур вошли:
змеевик большой;
анемона японская;
живучка ползучая;
гречишник сахалинский;
амарант;
страусник обыкновенный.
Таким образом, дачники рекомендуют внимательно выбирать новые растения, так как за их красотой могут скрываться серьезные проблемы.
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