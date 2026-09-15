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Распространенная ошибка при посадке чеснока 0 139

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чеснок

Многие огородники не осознают, что совершают распространенную ошибку при посадке чеснока.

 

В чем заключается ошибка?

Огородники часто совершают ошибку, когда высаживают зубчики чеснока в землю. Большинство из них не готовят лунку, а просто помещают посадочный материал в почву.

Такой подход может привести к повреждению донца зубчика, что, в свою очередь, негативно сказывается на развитии корневой системы. В результате вырастают менее крупные головки чеснока, чем могли бы быть.

Если посадочный материал изначально был слабым, то после такой посадки он может и вовсе не взойти. Эта ошибка может показаться незначительной, но она имеет серьезные последствия.

В августе огородники задаются вопросом, почему им не удалось вырастить крупный чеснок. Один из ответов кроется в нюансах посадки этого овоща. Именно на этом этапе закладывается основа всего будущего урожая.

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