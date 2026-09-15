Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Растения, для которых не подходит зола: как избежать потери урожая 0 216

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, для которых не подходит зола: как избежать потери урожая

Зола стала популярной подкормкой для многих садовых и огородных растений.

 

Однако опытные дачники предупреждают, что этот продукт горения подходит не всем культурам.

Особенности золы

Зола обладает щелочной реакцией, поэтому она не подходит для растений, предпочитающих кислую почву. Тем не менее, зола может стать незаменимой в случаях, когда необходимо сажать растения, которые любят нейтральные почвы.

Растения, которые нельзя подкармливать золой

Дачники не рекомендуют добавлять золу под редиску, арбузы, азалию, гортензии, щавель, голубику, клюкву, калину, можжевельник, тую, ели и лиственницы.

Если переборщить с внесением золы, это может привести к потере урожая. Например, голубика может начать сбрасывать ягоды.

Хранение и применение золы

Продукт горения богат фосфором и калием. При этом огородники отмечают, что фосфора больше в золе, полученной от сжигания хвойных пород, а зола от лиственницы содержит больше калия.

Оптимальный объем использования составляет 150-200 г на квадратный метр почвы. Лишнюю золу следует хранить в сухом помещении. Если золу оставить в куче на улице, дожди могут вымыть полезные элементы, и от такой подкормки будет мало пользы.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хитрости огородников для восстановления почвы после огурцов
Изображение к статье: Опасные растения для дачного участка
Изображение к статье: Три важных приема по уходу за смородиной осенью
Изображение к статье: С какого уровня заряда стоит заряжать телефон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автобусная остановка
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Природа
В мире
Изображение к статье: Дрон
В мире
1
Изображение к статье: Мусорники
Бизнес
Изображение к статье: Трамп-младший и Бетттина Андерсон
В мире
1
Изображение к статье: Автобусная остановка
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Природа
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео