Однако опытные дачники предупреждают, что этот продукт горения подходит не всем культурам.

Особенности золы

Зола обладает щелочной реакцией, поэтому она не подходит для растений, предпочитающих кислую почву. Тем не менее, зола может стать незаменимой в случаях, когда необходимо сажать растения, которые любят нейтральные почвы.

Растения, которые нельзя подкармливать золой

Дачники не рекомендуют добавлять золу под редиску, арбузы, азалию, гортензии, щавель, голубику, клюкву, калину, можжевельник, тую, ели и лиственницы.

Если переборщить с внесением золы, это может привести к потере урожая. Например, голубика может начать сбрасывать ягоды.

Хранение и применение золы

Продукт горения богат фосфором и калием. При этом огородники отмечают, что фосфора больше в золе, полученной от сжигания хвойных пород, а зола от лиственницы содержит больше калия.

Оптимальный объем использования составляет 150-200 г на квадратный метр почвы. Лишнюю золу следует хранить в сухом помещении. Если золу оставить в куче на улице, дожди могут вымыть полезные элементы, и от такой подкормки будет мало пользы.