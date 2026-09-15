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С какого уровня заряда стоит заряжать телефон 0 481

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: С какого уровня заряда стоит заряжать телефон

Многие пользователи мобильных устройств не знают, при каком уровне заряда аккумулятора следует ставить гаджет на зарядку.

 

Среди экспертов нет единого мнения по этому вопросу. Однако, проанализировав все советы и рекомендации, можно сделать определенные выводы.
Когда лучше ставить смартфон на зарядку?

Оптимально ориентироваться на уровень заряда между 20 и 40 процентами.

Чтобы реже обращаться в сервисный центр, рекомендуется отключать зарядное устройство, когда уровень заряда достигает 80 %.

Как не следует заряжать смартфон

Во-первых, не стоит «высаживать» аккумулятор до состояния, когда телефон сам отключается. Критически низкий заряд, как и слишком высокий, негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Во-вторых, во время зарядки не рекомендуется активно пользоваться устройством. Рабочий гаджет нагревается сильнее, что может повлиять на его работоспособность и состояние аккумулятора.

В-третьих, функцию быстрой зарядки лучше использовать только в редких случаях, а в обычном режиме заряжать устройство.

В-четвертых, лучше заряжать смартфоны и планшеты чаще, не дожидаясь 100 % заряда, а когда уровень упадет до 10 % или достигнет 40-50 %. Такой режим считается более щадящим для батареи.

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