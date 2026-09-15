Многие пользователи мобильных устройств не знают, при каком уровне заряда аккумулятора следует ставить гаджет на зарядку.

Среди экспертов нет единого мнения по этому вопросу. Однако, проанализировав все советы и рекомендации, можно сделать определенные выводы.

Когда лучше ставить смартфон на зарядку?

Оптимально ориентироваться на уровень заряда между 20 и 40 процентами.

Чтобы реже обращаться в сервисный центр, рекомендуется отключать зарядное устройство, когда уровень заряда достигает 80 %.



Как не следует заряжать смартфон

Во-первых, не стоит «высаживать» аккумулятор до состояния, когда телефон сам отключается. Критически низкий заряд, как и слишком высокий, негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Во-вторых, во время зарядки не рекомендуется активно пользоваться устройством. Рабочий гаджет нагревается сильнее, что может повлиять на его работоспособность и состояние аккумулятора.

В-третьих, функцию быстрой зарядки лучше использовать только в редких случаях, а в обычном режиме заряжать устройство.

В-четвертых, лучше заряжать смартфоны и планшеты чаще, не дожидаясь 100 % заряда, а когда уровень упадет до 10 % или достигнет 40-50 %. Такой режим считается более щадящим для батареи.