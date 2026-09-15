Осенью важно уделить внимание смородине, чтобы в следующем году получить богатый урожай сладких и крупных ягод.

Опытные садоводы выделяют ключевые действия, которые необходимо выполнить с кустами смородины осенью, чтобы рассчитывать на хороший урожай в будущем.

Обрезка

Сначала нужно очистить приствольный круг: убрать старую мульчу, опавшие листья, сломанные ветки и другой мусор.

Затем стоит обратить внимание на старые побеги, которые обычно имеют множество ответвлений и темный цвет, на них могут быть лишайники. Такие побеги считаются старыми и дают мелкие ягоды, поэтому их следует удалить в первую очередь.

После этого нужно осмотреть другие побеги, которые загущают куст, но молодые ветки светло-коричневого цвета трогать не стоит.

Подкормка

После обрезки кусты поливают водой, если стоит сухая погода. Для подкормки выбирают составы, которые насытят растения калием и фосфором. Подойдут суперфосфат (30-40 г на 1 кв. м) и сульфат калия (20 г на 1 кв. м).

Поздней осенью смородину мульчируют компостом или перегноем, но это делают в конце октября или в ноябре, чтобы растения не начали наращивать зеленую массу, что может быть губительно в холодное время года.

Обработка

Для защиты от болезней и вредителей смородину опрыскивают препаратами, содержащими медь. Например, можно использовать бордоскую жидкость (1 %). Более высокая концентрация может повредить почки и листья смородины.