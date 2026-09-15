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Хитрости огородников для восстановления почвы после огурцов 0 251

Дом и сад
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хитрости огородников для восстановления почвы после огурцов

Огурцы — популярная культура, которую можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах.

 

Однако овощи не только истощают запасы питательных веществ в почве, но и могут стать источником болезней.

Поэтому важно проводить качественную обработку участка. Какие хитрости используют опытные огородники?

Полное удаление растительных остатков

Необходимо тщательно очистить участок, удалив не только сорняки, но и сами огурцы. Обычно этот растительный материал не подходит для компоста, поэтому лучше сжигать сорняки вместе с огурцами.

Компост

Компост является одним из лучших удобрений, которое может повысить урожайность почвы и восстановить ее к следующему дачному сезону.

Богатый состав компоста позволяет достичь желаемого результата.

Обычно опытные огородники вносят на каждый квадратный метр около трех килограммов компоста.

Фосфор

Чтобы почва снова радовала урожаем, необходимо устранить дисбаланс фосфора. Для этого отлично подходит зола — достаточно 0,5 кг на квадратный метр.

Если вы не хотите использовать золу, можно внести по десять граммов двойного суперфосфата при перекопке.

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