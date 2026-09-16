Опытные садоводы знают, как правильно организовать соседство для клубники, чтобы повысить урожайность и качество ягод.

Соседство растений может существенно влиять на урожайность клубники, качество ягод и срок хранения зимних заготовок.

Некоторые растения могут конкурировать с клубникой, привлекать вредителей или даже вызывать заболевания. Однако есть и такие, которые способны защитить ягодник, не требуя ничего взамен.

Клубника и правильное соседство

Чтобы защитить клубничные грядки от насекомых-паразитов и болезнетворных бактерий, рекомендуется сажать рядом чеснок. Это простой и эффективный способ.

Также хорошими соседями для клубники являются бархатцы. Эти цветы не только защищают посадки от вредителей и болезней, но и обогащают почву полезными веществами, если осенью их остатки остаются в земле. Аромат бархатцев отпугивает многих насекомых.

Посадка бобовых, таких как бобы, горох и фасоль, также может быть полезной, так как они насыщают почву азотом.

Если вас беспокоят слизни, то клубнику стоит окружить шалфеем, мятой или петрушкой, которые помогут справиться с этой проблемой.