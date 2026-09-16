Цвет моркови, которую вы вырастите, зависит от нескольких факторов.

Оттенок корнеплода в значительной степени определяется сортовыми особенностями культуры и ее способностью накапливать каротин.

На этот показатель также влияет состав почвы, так как выработка каротина тесно связана с наличием в почве достаточного количества микроэлементов.

К ним относятся сера, азот, фосфор, калий и другие вещества.

Например, тяжелые почвы, нейтральные грунты, черноземные и лугово-черноземные почвы могут похвастаться высоким содержанием серы.

В то время как легкие лесные почвы, как правило, слабо обеспечены серой.

Опытные огородники, которые имеют значительный опыт в выращивании оранжевой моркови, утверждают, что в таких случаях следует подкармливать овощ сульфатом калия.

По их мнению, такое удобрение сделает цвет корнеплодов ярким и насыщенным.