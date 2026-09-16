Мнения огородников о применении яичной скорлупы на огороде расходятся: одни считают её бесполезной, другие нахваливают.

Опытные дачники утверждают, что даже яичная скорлупа может принести пользу, если знать, как её правильно использовать.

Ценность скорлупы

Изначально подкормку использовали огородники-энтузиасты, но вскоре она появилась и в продаже в садовых магазинах. Польза этого удобрения заключается в насыщении почвы кальцием, дефицит которого может вызывать болезни растений, например, вершинную гниль у помидоров.

Кроме кальция, скорлупа содержит кремний, калий, магний и фосфор, хотя в значительно меньших количествах.

Каким растениям подходит

Опытные огородники подкармливают яичной пудрой огурцы, кабачки, баклажаны, томаты, морковь, свеклу, капусту и картофель. Эти растения особенно нуждаются в кальции, поэтому их удобряют в первую очередь.

Как приготовить

Обычно дачники собирают яичную скорлупу в течение года. Идеально, если яйца будут от домашних куриц. Скорлупу нужно просушить, а затем измельчить, например, с помощью старой кофемолки. Полученный порошок следует хранить в сухом месте.

Сколько сыпать

В теплице огородники рассыпают по 3 столовые ложки яичной пудры на квадратный метр. На открытом грунте достаточно 2 столовых ложек на ту же площадь. Удобрение вносят не под перекопку, а просто разравнивают почву граблями.