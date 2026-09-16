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Как подготовиться к первым заморозкам: 4 важных дела в саду и огороде 0 50

Дом и сад
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовиться к первым заморозкам: 4 важных дела в саду и огороде

Заморозки могут наступить неожиданно, и всегда есть риск упустить что-то важное.

 

В этой статье мы расскажем о четырех важных делах, которые стоит запланировать на случай резкого похолодания в саду и огороде.

Ягоды

В это время еще может плодоносить ремонтантная малина. Однако, если ягоды подмерзнут, их вкус значительно ухудшится. Поэтому лучше собрать урожай заранее.

Фрукты

Необходимо убирать урожай груш, так как они плохо переносят холод. Если груши замерзнут, их долгое хранение станет невозможным. Это следует сделать до того, как температура опустится до 8-10 градусов тепла.

То же самое касается яблок, которые также не подлежат длительному хранению и быстро гниют при заморозках.

Корнеплоды

Картофель и свекла не станут более вкусными или полезными, если оставить их на грядках до первых заморозков. Морозы негативно влияют не только на вкус, но и на срок хранения урожая. Клубни точно не доживут до весны.

Тыква

Поздние сорта тыквы могут покрываться толстой коркой, что делает их менее уязвимыми к холоду. Однако, если обмерзнет листва, урожай придется убирать. Чтобы этого избежать, посадки стоит укрывать.

Не боятся первых морозов только поздние сорта белокочанной капусты и морковь. В некоторых хозяйствах морковь оставляют до заморозков, благодаря чему она становится слаще.

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