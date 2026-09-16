Многие хозяйки ошибочно полагают, что чем больше порошка, тем лучше результат.

Такой подход является ошибочным, когда речь идет о стиральном порошке. Избыточное количество порошка может привести к различным проблемам.

К ним относятся:

1. Увеличенный расход порошка.

2. Появление белых разводов на одежде.

3. Засорение контейнера для порошка.

4. Неприятный запах от стирки.

Существуют несколько общих рекомендаций, которые помогут сэкономить порошок, сделать стирку более эффективной и избежать ряда проблем.

Оптимальная дозировка

Рекомендуется добавлять 1 столовую ложку порошка на каждый килограмм белья. Если одежда сильно загрязнена, дозировку можно увеличить до 2 столовых ложек.

Однако на необходимое количество порошка могут влиять различные факторы:

1. Качество воды. Для мягкой воды из-под крана достаточно 1 столовой ложки порошка на 1 кг белья. В случае жесткой воды следует использовать 2 столовые ложки.

2. Тип стирки. Если барабан полностью загружен или выбран режим интенсивной стирки, рекомендуется использовать 1,5 столовой ложки на 1 кг белья.

3. Тип порошка также имеет значение. Для концентрированных средств количество порошка не должно превышать 2 столовые ложки на 1 кг стирки.

В остальных случаях лучше придерживаться стандартной дозировки – 1 столовая ложка на 1 кг белья.