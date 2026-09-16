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Как правильно зарядить новый телефон 0 142

Дом и сад
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно зарядить новый телефон

Современные смартфоны не требуют полной разрядки перед зарядкой, как это было с первыми моделями.

 

Существует множество вопросов о том, как правильно зарядить новый гаджет. В этой статье мы поделимся полезными советами по зарядке смартфонов.

Рекомендации по зарядке аккумулятора смартфона в первый раз

1. Для начала зарядки смартфона достаточно снизить уровень заряда на 2-5 %.

2. Полная разрядка аккумулятора современных устройств до отключения не требуется и может быть вредна для батарей Li-Ion и Li-Poly.

3. В первый раз можно зарядить смартфон до 100 %, что поможет настроить контроллер. Если зарядка прервется раньше, это не повредит устройству.

4. Важно использовать оригинальное зарядное устройство. Не рекомендуется использовать зарядные устройства от других комплектов или производителей.

5. Заряжать смартфон в первый раз от компьютера, USB-розетки, беспроводной зарядки или «пауэрбанка» не рекомендуется.

6. После достижения 100%-ной зарядки следует отключить смартфон от сети. Не оставляйте его подключенным на длительное время.

7. В дальнейшем уровень заряда лучше поддерживать в пределах 30-80 %. Не стоит заряжать устройство до 100 % и разряжать его полностью каждый раз.

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