Некоторые садоводы считают, что плодовые деревья осенью не нуждаются в уходе. Однако это мнение является ошибочным.

Почему важен полив осенью

Растения, которые не запаслись влагой в осенний период, могут плохо перенести зиму. Из-за морозов деревья иссушаются, а их корни и крона подвержены обморожению. Сухая весна становится дополнительным испытанием для таких растений, так как они могут получить солнечные ожоги из-за нехватки воды в почве.

2 нюанса осеннего полива

Первое, что нужно учитывать, это погода. Если осадки в конце августа и в середине сентября были редкими, то полив обязательно нужно провести. Также стоит вспомнить, каким было лето: сухим и жарким или холодным и влажным. В случае жаркого лета полив в сентябре особенно важен.

Норма полива

Объем необходимой влаги рассчитывается в зависимости от возраста растения. Например, для плодовых деревьев в возрасте 5-6 лет требуется 6-9 ведер воды. Взрослым растениям старше 10 лет нужно гораздо больше. Расчет производится исходя из проекции кроны: на каждый квадратный метр необходимо 3-5 ведер воды.

Садоводы рекомендуют не вносить всю воду сразу, а делать это поэтапно, чтобы влага впитывалась равномерно.