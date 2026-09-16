Грызуны, такие как мыши и крысы, могут причинить много неудобств дачникам, прогрызая фундамент и повреждая многолетние растения.

Иногда даже кошка и мышеловка не справляются с нашествием грызунов. Опытные дачники предлагают хитрость, которая поможет контролировать ситуацию.

Этот способ является пассивным, так как не требует значительных усилий и постоянного присутствия владельца участка. Речь идет о посадке растений, которые отпугивают грызунов.

Кориандр

Это популярная специя, обладающая резким ароматом, который помогает отвадить вредителей от вашего участка. Растение содержит множество эфирных масел, а после созревания может пополнить вашу коллекцию специй.

Кориандр следует высаживать рядом с норами, которые оставляют грызуны, а также размещать его около фундамента дома, чтобы отпугнуть вредителей.

Мята

Это растение можно высаживать на участке или использовать в сушеном виде. В любом случае грызуны не будут рады его присутствию и быстро покинут территорию. Из зрелой мяты можно приготовить настой, который поможет справиться с вредителями, например, с тлей, если соединить его с хозяйственным мылом.

Бархатцы

Опытные огородники утверждают, что эти цветы выделяют вещества, отпугивающие вредителей. Отцветшие бархатцы можно использовать как мульчу или даже приготовить из них шафран.