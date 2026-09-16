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Выращивание брусники: полезные рекомендации 0 86

Дом и сад
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выращивание брусники: полезные рекомендации

Саженцы брусники можно приобрести в магазинах или питомниках в течение всего сезона.

 

Урожай от сортовых растений значительно превышает количество ягод, которое могут дать дикие виды.

Бруснику в горшках удобно транспортировать, и она быстро восстанавливается после пересадки на новое место.

Если вы решили заняться выращиванием этой культуры, подготовьте посадочную яму заранее. Обычно её размер должен быть не менее 0,5 м в диаметре и в 3 раза превышать объем горшка.

Яму следует заполнить кислым торфом или специальной почвосмесью, которая чаще всего готовится на основе верхового торфа с рН от 3,5 до 4 единиц.

Торф — это рыхлый субстрат, состоящий из крупных частиц, обладающий хорошей воздухопроницаемостью и способный удерживать влагу.

Поскольку брусника быстро разрастается, не стоит экономить на субстрате при заполнении посадочной ямы. На один куст потребуется минимум 10 литров почвосмеси или торфа.

В таких условиях первые ягоды можно будет попробовать очень скоро.

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