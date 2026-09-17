Чтобы розы успешно перезимовали и радовали вас цветением в следующем сезоне, их необходимо правильно укрывать. Однако цветоводы могут столкнуться с различными проблемами.
Иногда укрытие оказывается слишком теплым и герметичным, что приводит к гниению стеблей. В других случаях оно недостаточно теплое, что может вызвать вымерзание растений. Также стебли могут ломаться, когда цветовод пытается пригнуть их для укрытия.
Все эти проблемы можно решить с помощью одной необычной подкормки, которую легко приготовить из доступных компонентов.
Марганец способствует накоплению сахаров в ветвях, что делает их более устойчивыми к неблагоприятным условиям, включая понижение температуры. Этот элемент также помогает сделать хрупкие побеги более эластичными, что позволяет пригнуть их к земле, не ломая.
Для этого огороднику понадобится перманганат калия, известный как марганцовка. Однако просто растворив его в воде и полив растения, вы не добьетесь желаемого результата.
Дело в том, что марганец в этом препарате находится в форме, недоступной для усвоения растениями. Поэтому подкормки растворами марганцовки неэффективны. В результате вы только накопите вещество в почве, что негативно скажется на ее химическом составе.
Чтобы розы смогли усвоить марганец, нужно провести небольшой химический опыт и перевести марганцовку в форму, доступную для растений.
Для этого растворите в 1,5 литрах воды 10 г перманганата калия и добавьте 0,5 л уксуса (9%).
Затем в раствор небольшими порциями влейте обычную перекись водорода, которая продается в аптеке.
Важно использовать такую емкость, чтобы оставалось место для химической реакции, так как будет образовываться много пузырьков и шипение.
Добавляйте перекись до тех пор, пока раствор не станет полностью прозрачным. Обычно достаточно 200 мл.
Когда раствор станет прозрачным, вылейте его в ведро и доведите до 10 литров обычной водой. Под каждый куст роз необходимо внести 0,5 л раствора. Если куст большой, можно внести 1 л. Затем полейте обычной водой, чтобы марганец проник вглубь почвы.
Такую подкормку следует проводить за 2–3 недели до укрытия на зиму. Это также поможет другим растениям, которые плохо переносят зимние условия.
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