Цены на чеснок в супермаркетах и на рынках зимой часто растут, поэтому стоит заранее закупить его на зиму.

Чтобы чеснок не пересыхал и не покрывался плесенью, важно правильно его хранить. Узнайте, как сохранить чеснок свежим как можно дольше.

С приближением осени многие начинают чаще готовить блюда с чесноком. Его бактерицидные свойства помогают защитить организм от инфекций. Известно, что молоко с медом и чесноком — это домашнее средство от простуды и гриппа, которое использовали наши мамы и бабушки.

Чеснок также поддерживает здоровье дыхательной системы и помогает при лихорадке. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы он всегда был под рукой на кухне. Как же правильно хранить чеснок, чтобы он не заплесневел и не засох?

Пищевая ценность чеснока

Чеснок богат питательными веществами. Он является источником витаминов С, А, РР, группы В и минералов, таких как магний, кальций и калий.

Эфирные масла в чесноке не только придают ему характерный запах, но и оказывают положительное влияние при простудах, инфекциях и грибковых поражениях, а также помогают снизить уровень сахара в крови и плохого холестерина.

Чеснок положительно влияет на пищеварение, улучшая работу кишечника, предотвращая метеоризм и стимулируя выделение желчи. Поэтому его стоит добавлять в жирные и трудно перевариваемые блюда. Масла, содержащиеся в чесноке, также помогают предотвратить размножение паразитов в кишечнике.

Кроме того, чеснок обладает антикоагулянтными свойствами. Его регулярное употребление поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, повышает эластичность сосудов, защищая организм от инфаркта и атеросклероза.

Как хранить чеснок?

Чтобы чеснок оставался свежим и твердым, необходимо правильно его хранить.

Лучше всего хранить чеснок в сухом и темном месте при комнатной температуре. Емкость с чесноком должна иметь доступ воздуха, поэтому удобно использовать плетеные корзины. Отсутствие солнечного света предотвратит прорастание. Также следите, чтобы чесночная шелуха не срывалась до момента использования.

Можно ли хранить чеснок в холодильнике? Да, лучше очистить его и положить в герметичный контейнер или стеклянную банку, чтобы избежать распространения чесночного аромата по холодильнику.

Еще один распространенный вопрос: можно ли замораживать чеснок? Да, его лучше измельчить блендером или продавить через пресс, а затем положить в пластиковую баночку. Не забудьте равномерно распределить его и заморозить небольшими порциями. Когда вам понадобится чеснок для блюда, будет проще отломить нужный кусочек.

Почему чеснок плесневеет?

Многие хранят целые головки чеснока в холодильнике, но это может привести к гниению из-за влажной среды. Такой способ хранения также может снизить вкус чеснока.