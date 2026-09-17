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Как сохранить луковичные культуры до весны: советы и рекомендации 0 69

Дом и сад
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить луковичные культуры до весны: советы и рекомендации

Многие дачники, у которых на приусадебных участках растут гладиолусы и тюльпаны, осенью задаются вопросом: как сохранить луковицы цветов до следующей весны?

 

Опытные садоводы рекомендуют следовать определённым шагам для сохранения выкопанных луковиц.

Сначала необходимо очистить луковицы от налипшей земли. Затем их следует тщательно промыть под проточной водой.

Важно обработать выкопанные луковицы в растворе перманганата калия или другого антисептика.

Деток нужно отделить от материнской луковицы и удалить засохшие корни, чтобы они не испаряли лишнюю влагу.

Перед хранением луковицы следует тщательно просушить, чтобы избежать гниения.

Тюльпаны и гладиолусы обычно хранят в прохладном месте, например, в погребе или холодильнике.

Не забывайте: чтобы на луковицах не образовалась плесень и они не стали рассадником патогенных микроорганизмов, влажность в месте хранения не должна превышать 70%.

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