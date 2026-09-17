Если вы обнаружили упавшие яблоки под яблонями, не откладывайте их сбор. Это поможет избежать проблем с вредителями и гниением.

Падалица может привлечь насекомых-вредителей, которые также могут повредить оставшиеся на дереве яблоки.

Сначала соберите все упавшие яблоки, осмотрите их и рассортируйте. Некоторые плоды могут выглядеть целыми, а другие уже начали гнить. Важно знать, что делать с падалицей.

Яблоки, которые выглядят целыми и неповрежденными, не стоит хранить. Даже если на них нет видимых повреждений, они могут начать гнить и заразить здоровые плоды. Лучше всего такие яблоки сразу съесть или использовать для приготовления варенья, повидла, компота или сушки.

Если у вас много яблок и нет желания заниматься консервацией, целые плоды без признаков заражения можно отправить в компостную яму. Однако помните, что кислые яблоки могут изменить кислотность почвы, поэтому перед добавлением их в компост стоит нейтрализовать кислоту, посыпав их доломитовой мукой, золой или содой.

Если вы планируете посадить новые кусты крыжовника или малины, можно использовать падалицу для подготовки лунок. Выкопайте ямки нужного размера, положите в них упавшие яблоки, сверху добавьте слой соломы толщиной около 10 сантиметров и засыпьте грунтом. Эти ямки можно оставить до момента высадки новых растений.

Также можно обогатить грядки с помощью падалицы. Нарежьте упавшие яблоки, сделайте борозды в грядках и заполните их резаными плодами. Добавьте немного золы, чтобы нейтрализовать кислоту, затем добавьте навоз и засыпьте землёй. Весной просто перекопайте грядки и начинайте сеять.

Если у вас есть много яблок и большая бочка, можно сделать жидкое удобрение. Мелко нарежьте яблоки, заполните ими бочку наполовину, добавьте воду, оставив 20 сантиметров до края, и поставьте на солнце. Когда смесь начнет бродить, готовое удобрение можно будет процеживать и использовать.

Однако такой способ подходит только для яблок без плесени и червяков. Если плоды заражены, их нельзя отправлять в компост. В этом случае вырыть глубокую яму, сбросить туда гнилые и больные яблоки, закопать и утоптать почву, чтобы личинки не выбрались наружу.

Через год-два из этой ямы можно будет брать перегной для других грядок или высаживать рядом плодовые кустарники.