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Как вырастить сладкие и нежные томаты: советы агронома 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить сладкие и нежные томаты: советы агронома

Томаты из магазина часто бывают жесткими и безвкусными. Поэтому особенно приятно собирать с куста собственноручно выращенные сладкие помидоры с нежной мякотью.

 

Однако не всем удается достичь такого результата. Иногда помидоры с собственного огорода напоминают магазинные. Как этого избежать? Следуйте советам агронома.

Совет первый: обеспечьте растения углекислым газом

Углекислый газ — это компонент, необходимый для фотосинтеза. Без полноценного фотосинтеза невозможно получить хороший урожай, так как именно в результате этого процесса растение получает питание.

Дефицит углекислого газа часто наблюдается у растений в теплицах. Они потребляют его в больших количествах, но ограниченное пространство затрудняет поступление воздуха с углекислым газом.

Как помочь томатам? В промышленных теплицах используют специальные баллоны с СО2. В домашней теплице можно воспользоваться старым вареньем или дрожжами.

В кладовке любой хозяйки наверняка найдется пара банок варенья, о которых она забыла. Варенье нужно развести в ведре с водой и поставить в теплицу. Учтите, что при брожении поднимется "шапка" из пены, поэтому не заполняйте ведро до краев. Для ускорения процесса можно добавить дрожжи.

Если варенья нет, можно размять ненужные ягоды или натереть на терке яблочный опад, залить водой. Если не хочется возиться, подойдет вода с сахаром. В такой раствор обязательно добавьте дрожжи.

В процессе брожения микроорганизмы выделяют много углекислого газа, что способствует росту томатов и обеспечивает плоды всеми необходимыми элементами питания, что приводит к накоплению сахаров. В результате помидоры вырастают крупными и вкусными.

Совет второй: позаботьтесь о питании

Калий способствует переносу сахаров из листьев, где они образуются в процессе фотосинтеза, в плоды. Магний входит в состав хлорофилла. При недостатке магния нарушается фотосинтез, что снижает вкусовые качества томатов. Бор отвечает за интенсивность плодоношения и накопление сахаров.

Забота о питании напрямую связана с поливом. При недостатке влаги растение не может усваивать питательные вещества из почвы.

Подкармливайте томаты, поливайте их и обеспечивайте углекислым газом, и плоды будут радовать вас нежной и сладкой мякотью.

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