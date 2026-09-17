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Ошибки, которые могут привести к потере урожая кабачков 0 129

Дом и сад
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки, которые могут привести к потере урожая кабачков

Некоторые огородники сталкиваются с проблемами при выращивании кабачков, не зная, как справиться с ситуацией.

 

Кабачки могут приносить хороший урожай при правильном уходе.

Однако некоторые дачники сталкиваются с тем, что кабачки не радуют их своими плодами. В попытках решить проблему, они начинают менять сорта, полагая, что именно в этом причина неудач.

На самом деле, смена сорта часто не решает проблему, так как в уходе за кабачками может быть допущена серьезная ошибка. Какой же недочет чаще всего встречается?

Многие дачники забывают, что кабачки не будут расти на кислой почве. Такой грунт не подходит для этой культуры. К сожалению, некоторые даже не проверяют качество своей земли, высаживая растения без предварительной оценки.

Первым делом стоит оценить уровень кислотности почвы на вашем участке.

Если он слишком высок, в конце сезона рекомендуется провести обработку. Для этого в почву вносят удобрения, которые помогут нейтрализовать кислотность.

Чаще всего дачники выбирают золу или доломитовую муку.

Если все сделать правильно, в следующем году урожай кабачков вас приятно удивит.

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