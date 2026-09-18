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Целебный медонос в саду: как выращивать вереск 0 111

Дом и сад
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вереск

Вереск — это стелящийся многолетний кустарник, который представлен почти двумя десятками декоративных сортов для садового выращивания.

 

Вереск — невысокий кустарник (30-70 см), обладающий удивительной красотой. Он начинает цвести в конце лета, а особенно эффектно выглядит после первых заморозков, когда его листья окрашиваются в жёлтые и багряные оттенки. Подмёрзшие соцветия не опадают и долго сохраняются на кустах, придавая им изысканный декоративный вид. В ландшафтном дизайне вереск часто высаживают рядом с карликовыми хвойными растениями, вдоль садовых дорожек, в бордюрах или на альпийских горках.

Это уникальное растение практически не требует удобрений. Долгое существование вереска на неплодородных почвах способствовало образованию симбиоза с простейшими грибами (микоризой), что помогает корням извлекать питательные вещества из бедной земли.

Уход за вереском

Обрезка: чтобы вереск радовал яркой густой зеленью и роскошным цветением, ранней весной (до появления почек) умеренно подрезайте верхние ветви кустарника. Осенью побеги следует обрезать на 5-7 см ниже отцветших соцветий, а обрезки оставить на зиму как укрытие. Весной их нужно убрать.

Полив осуществляется по мере необходимости. Удаляйте сорняки, что способствует естественному рыхлению почвы.

В суровые зимы можно укрыть вереск еловым лапником, предварительно подсыпав под каждый кустик мульчирующий слой: опилки, торф, сухие листья и так далее.

Вот и весь уход за вереском. В благоприятных условиях он активно разрастается и может прожить до 50 лет.

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Редакция BB.LV
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