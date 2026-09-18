Если вам срочно нужна пластиковая или стеклянная бутылка, а в наличии только грязные емкости, не переживайте. Мы расскажем, как быстро очистить любую бутылку с помощью подручных средств.

Засыпьте в бутылку 1-2 чайные ложки обычного песка и наполните ее на треть холодной водой. Затем энергично потрясите бутылку в течение нескольких минут, вылейте жидкость и тщательно ополосните ее.

Если у вас нет песка, его можно заменить крупой, например, пшеном.

Также подойдет измельченная яичная скорлупа как альтернатива.