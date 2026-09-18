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Как правильно высаживать магнолию Суланж на постоянное место 0 26

Дом и сад
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магнолия

Советы по пересадке магнолии в грунт без вреда для растения

 

При выборе места для высадки магнолии Суланж важно учитывать несколько факторов: оно должно быть безветренным и светлым, а также достаточно просторным для кроны диаметром около 5-6 метров (с запасом для освещения). Забор или другие преграды должны находиться на расстоянии минимум 3 метров от ствола. Не рекомендуется высаживать рядом кустарники и многолетники, так как они могут конкурировать с деревом за питательные вещества и свет.

Подготовка места посадки имеет большое значение: необходимо обеспечить хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась. Почва должна быть питательной, и после посадки её желательно замульчировать. Рекомендуется пересаживать растение с крупным комом земли и хорошо полить его после посадки (не в морозные дни). Сверху почву стоит замульчировать листьями, корой, некислым торфом и немного перепревшим навозом. С началом морозного периода ствол и нижние ветви следует утеплить, например, мешковиной, чтобы защитить растение от обмерзания и зимних ожогов.

Срок пересадки зависит от того, где росло растение ранее. Если магнолия находилась в теплице или в домашних условиях, лучше дождаться весны. Если же она росла в другом месте сада, важно обеспечить ей крупный ком земли и легкое утепление ствола на зиму.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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