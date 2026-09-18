Грибковые заболевания могут присутствовать на участке в любое время, и вопрос заключается в том, когда они начнут проявляться. Обычно это происходит в первой половине лета, особенно во время продолжительных дождей.

Наиболее распространенные грибковые заболевания:

На яблоне: парша, бурая пятнистость.

На винограде: ложная мучнистая роса.

На малине и землянике: пятнистости.

На вишне и черешне: коккомикоз.

На груше: парша.

На смородине: мучнистая роса и другие заболевания.

Методы борьбы с грибками на участке

Грибки могут размножаться различными способами и обладают устойчивостью к многим препаратам. Они могут оставаться незаметными в течение нескольких лет, что затрудняет их раннее обнаружение. Грибки могут находиться в почве, воздухе, на растениях, окружающих предметах и даже в воде.

Существует два основных подхода к борьбе с грибками:

- профилактическая обработка;

- ожидание, когда грибки проявят себя.

Обнаружить грибковый очаг до его проявления крайне сложно. В большинстве случаев профилактическая обработка может оказаться неэффективной. Однако важно регулярно следить за состоянием участка и принимать меры, если грибок все же проявляется.

Народные методы на начальных стадиях заражения

1) 300 г золы заливаются кипятком и настаиваются в течение суток. Полученным раствором опрыскивают все растения, находящиеся в зоне риска.

2) Для борьбы с мучнистой росой можно приготовить раствор: на 10 литров воды добавить 1 литр молочной сыворотки.

3) Чтобы избавиться от парши, можно использовать 100 г горчичного порошка на 10 литров воды.

Биопрепараты и фунгициды

К безопасным средствам для обработки от грибка можно отнести:

Байкал;

Гуапсин;

Триходерма;

Планриз и другие.

Биопрепараты безопасны для растений, однако их эффективность обычно ниже, чем у фунгицидов. Фунгициды должны подбираться индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.