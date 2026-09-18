Грибковые заболевания на участке — это серьезная проблема, требующая немедленного внимания.
Грибковые заболевания могут присутствовать на участке в любое время, и вопрос заключается в том, когда они начнут проявляться. Обычно это происходит в первой половине лета, особенно во время продолжительных дождей.
Наиболее распространенные грибковые заболевания:
На яблоне: парша, бурая пятнистость.
На винограде: ложная мучнистая роса.
На малине и землянике: пятнистости.
На вишне и черешне: коккомикоз.
На груше: парша.
На смородине: мучнистая роса и другие заболевания.
Методы борьбы с грибками на участке
Грибки могут размножаться различными способами и обладают устойчивостью к многим препаратам. Они могут оставаться незаметными в течение нескольких лет, что затрудняет их раннее обнаружение. Грибки могут находиться в почве, воздухе, на растениях, окружающих предметах и даже в воде.
Существует два основных подхода к борьбе с грибками:
- профилактическая обработка;
- ожидание, когда грибки проявят себя.
Обнаружить грибковый очаг до его проявления крайне сложно. В большинстве случаев профилактическая обработка может оказаться неэффективной. Однако важно регулярно следить за состоянием участка и принимать меры, если грибок все же проявляется.
Народные методы на начальных стадиях заражения
1) 300 г золы заливаются кипятком и настаиваются в течение суток. Полученным раствором опрыскивают все растения, находящиеся в зоне риска.
2) Для борьбы с мучнистой росой можно приготовить раствор: на 10 литров воды добавить 1 литр молочной сыворотки.
3) Чтобы избавиться от парши, можно использовать 100 г горчичного порошка на 10 литров воды.
Биопрепараты и фунгициды
К безопасным средствам для обработки от грибка можно отнести:
Байкал;
Гуапсин;
Триходерма;
Планриз и другие.
Биопрепараты безопасны для растений, однако их эффективность обычно ниже, чем у фунгицидов. Фунгициды должны подбираться индивидуально в зависимости от конкретной ситуации.
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