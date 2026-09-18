Не только новички, но и опытные хозяйки иногда совершают серьезные ошибки в уходе за льняной одеждой и постельным бельем.

Лен известен своей капризностью и склонностью к образованию некрасивых складок и заломов. Поэтому уход за льняными изделиями требует особого внимания.

Не гладьте сухую ткань

Чтобы избежать повреждения материала от высоких температур, за 5-10 минут до глажки распылите на изделие немного воды. Особенно тщательно увлажните манжеты, воротнички и карманы.

Не надевайте только что выглаженную вещь

Оставьте брюки или рубашку на 10-15 минут в покое — этого времени будет достаточно, чтобы белье высохло. В противном случае вскоре оно снова станет мятым.

Неправильное использование спреев

Любое средство, включая спреи для упрощения глажки, следует сначала протестировать на малозаметном участке, лучше всего с изнанки. Дело в том, что такие аэрозоли могут оставлять следы, от которых потом будет трудно избавиться.