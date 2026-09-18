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Таблетки для посудомоечных машин: полезные советы и хитрости 0 207

Дом и сад
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таблетки для посудомоечных машин: полезные советы и хитрости

Даже тем, у кого нет посудомоечной машины, стоит обзавестись пачкой таблеток. Эти квадратные брикеты содержат соли, которые эффективно растворяют жир и загрязнения, смягчают жёсткую воду и дезинфицируют. Вот несколько способов их применения в быту.

 

Если засорился слив раковины на кухне, положите одну из таблеток на решетку раковины и включите горячую воду так, чтобы струя попадала на таблетку и постепенно растворяла её. Этот метод поможет удалить слой жира со стенок трубы и грязь, накопившуюся попутно. Когда таблетка полностью растворится, вам останется только направить струю воды в сам слив.

Жир, накопившийся на кухонных полотенцах, порой не под силу отстирать обычному порошку. Чтобы облегчить себе стирку, замочите жирные полотенца в тазике с водой, предварительно растворив в этой воде измельчённые в порошок таблетки для посудомоечных машин. Замачивание должно продлиться не дольше трёх часов. После этого стирайте полотенца как обычно. Жирные пятна и следы от пищи быстро исчезнут с ткани.

На панелях кухонных шкафчиков оседают копоть, пыль и капли жира. Избавиться от них нелегко. Растворите одну таблетку в литровой емкости с тёплой водой, полученным раствором вымойте шкафчики и потом вытрите их насухо. Никаких следов жира и прилипшей грязи не останется.

Чтобы отмыть жир и нагар на противнях и сковородках, поместите их в ведро или таз, налейте воды и растворите в ней одну-две таблетки для посудомоечных машин. Через несколько часов нагар сам растворится, и вам потом придется потратить меньше сил на отмывание посуды.

Таблетка также может помочь вернуть первоначальный вид белым кедам. Ополосните обувь под струей воды. Затем в тазу растворите в воде одну таблетку средства для посудомоечных машин, а потом на пару часов поместите в таз кеды.

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